Si vous revenez d’une séance technique de tennis avec votre coach et que vous regardez un match de Daniil Medvedev, qualifié pour les demi-finales du Masters suite à sa victoire (6-3, 6-7, 7-6) contre Alexander Zverev et le forfait de Berrettini remplacé par Sinner, vous prendrez votre entraîneur pour un rigolo car tout ce qu’il vous aura appris, vous ne le verrez pas dans le jeu du Russe. Quasiment aucun coup du numéro deux mondial ne se trouve dans les manuels de tennis. Pourtant, sans être le plus grand serveur, sans posséder le coup droit le plus impressionnant ou le revers le plus fluide, le dernier vainqueur de l’US Open est hyper-efficace. Consultant sur le Masters de Turin, l’ancien numéro un mondial, l’Américain Jim Courier pointe un élément incroyable dans le jeu de Medvedev : son déplacement.