Son défi de la saison était de gagner enfin un match à Roland-Garros. Daniil Medvedev en est désormais à trois. Vendredi, le n°2 mondial s’est ainsi qualifié pour les huitièmes de finale à Paris aux dépens de Reilly Opelka (6-4, 6-2, 6-4). L’immense serveur américain n’y a vu que du feu ! Alors évidemment, "Meddy" a eu la chance d’hériter consécutivement d’Alexander Bublik, Tommy Paul et donc Opelka : pas de grands terriens, pas de grands fans des longs échanges, personne pour vraiment tester le jeu de jambes et la patience du Russe. Ce sera en revanche le cas en huitièmes face au Chilien Cristian Garin (25 ans, 23e mondial) qui l’a battu cette saison à Madrid (6-4, 6-7 (2), 6-1).

Mais tout de même, dans l’attitude et le jeu, on sent que le finaliste de l’Open d’Australie commence à se faire à l’ocre. "Maintenant, je sens que pour me battre l’adversaire va devoir sortir un bon match, et c’est une meilleure sensation que d’avoir l’impression que je peux me battre moi-même tellement je suis mauvais. Je prends du plaisir ici cette année, attendons de voir combien de temps ça va durer."

Finaliste à Barcelone en 2019 et demi-finaliste la même année à Monte-Carlo, Medvedev n’avait aucune raison de ne pas finir par bien jouer à Paris. Certes, il a beaucoup moins de marge sur ocre que sur dur et son jeu tout à plat n’aide pas forcément. Mais quand même, il méritait mieux que les quatre défaites au premier tour qu’il traînait avant d’arriver à Roland-Garros. "Cette année, j’ai l’impression que je peux jouer ici comme sur dur."

Il reste que Medvedev commence surtout à avoir suffisamment de matchs dans les jambes sur terre battue pour prendre des repères solides : il en est ainsi à 14 victoires pour 20 défaites sur cette surface contre 150 victoires et 59 défaites sur dur.

Alors qu’on se disait que c’était du gâchis de le voir n°2 à Paris à la place de Rafael Nadal, ce diable de Medvedev est en train de montrer qu’il a de quoi en profiter.