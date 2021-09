Felix Auger Aliassime ne partira pas avec les faveurs des pronostics en demi-finale contre Daniil Medvedev. Le Russe a laissé très peu d’énergie sur les courts new-yorkais. De plus, il possède une expérience qui pourrait faire la différence contre Felix Auger Aliassime.

"Nous ne nous sommes rencontrés qu’une seule fois, à Toronto en 2018, se souvient le Canadien. Il était déjà un grand joueur. J’ai eu mes chances. Nous sommes tous deux des joueurs totalement différents. À l’époque, Medvedev se situait aux alentours du 50e ou 60e rang et je n’étais même pas dans le top 100. Le contexte est différent ici. Je vais devoir lui mettre un peu de pression, mais ça va être difficile."

Le Russe n’a pas musardé en chemin. Seul Van De Zandschulp lui a pris un set en quart de finale. Il a laissé moins de trois jeux en moyenne par set à ses adversaires. En même temps, il n’a pas affronté le moindre top 20. Auger Aliassime sera un premier gros test avant une éventuelle finale contre Djokovic.

"Je veux faire mieux que lors de mes deux dernières participations - élimination en demi-finale et en finale -, et c’est franchir ce dernier pas qui est le plus dur", a confié Daniil Medvedev qui avait survolé l’US Open l’an passé avant de s’effondrer face à Dominic Thiem en trois sets en demi-finale. "Vous pouvez perdre au 1er tour. Vous pouvez perdre en finale. Mais si je joue bien, je sais de quoi je suis capable. C’est alors difficile de me battre."

FAA, lui aussi, est dur à battre quand il joue bien.