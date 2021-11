Les quatre anciens vainqueurs du Masters sont à Turin pour décrocher un nouveau titre.

Grand bonhomme de la saison 2021 avec trois victoires en Grand Chelem (Melbourne, Roland-Garros, Wimbledon) et plusieurs records battus, Novak Djokovic voudra terminer l’année en beauté. Le numéro un mondial visera un sixième sacre aux ATP Finals, le Masters qui réunit les huit meilleurs joueurs de la saison à Turin, du 14 au 21 novembre. S’il venait à s’imposer, le Serbe décrocherait sa sixième victoire dans l’épreuve et égalerait le Suisse Roger Federer, recordman de titres au Masters.

Mais pour y parvenir, l’homme aux 20 titres en Majeurs devra se débarrasser de ceux qui sont devenus, en l’absence de Rafael Nadal et Roger Federer, ses plus grands rivaux, à savoir Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev. Avant le début du tournoi, les quatre anciens vainqueurs du Masters ont annoncé leurs ambitions et évoqué leur état de forme.

(...)