Dominic Thiem s'est forcément montré déçu après sa défaite en finale de l'Australian Open.

L’Autrichien de 26 ans s’est incliné en cinq sets au terme d’un combat de 4 heures de jeu. "J’ai tout donné, face à l’un des trois plus grands joueurs de l’histoire. Je ne suis pas loin du tout sur ce match, c’est une question de détails désormais. Je n’ai pas de regrets. Il a eu une mauvaise passe à partir du deuxième set mais a réussi à retrouver son niveau dans les deux derniers sets. Quant à moi, je ne me suis jamais autant senti fatigué. Je suis vidé. J’avais déjà tellement donné face à Rafa et Sascha… Évidemment ce serait plus difficile de gagner des titres à une autre époque du jeu, mais je suis heureux de me mesurer à ces gars, ils m’amènent à un niveau plus haut, et j’espère qu’ils seront encore là quand je gagnerai mon premier titre du Grand Chelem parce que ça donne plus de valeur." Thiem, qui a pourtant mené deux sets à un, n’a pas manqué de féliciter son adversaire, qui a décroché son 17e sacre en Grand Chelem. "C’est vraiment irréel ce que tu fais depuis toutes ces années. Tu fais partie de ces joueurs qui ont amené le tennis à un tout autre niveau. Je suis vraiment heureux et fier de pouvoir faire partie de cette période du tennis." C. B.