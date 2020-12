Professionnel depuis 2005, membre du top 100 mondial depuis plus de douze ans, le Français Jérémy Chardy (33 ans) est un vieux de la vieille sur le circuit. Un sage qui a franchi une nouvelle étape, il y a deux mois, en étant élu au conseil des joueurs de l’ATP qui se cherchait des nouveaux membres après les départs de Novak Djokovic, John Isner, Vasek Pospisil, et Sam Querrey qui, sous l’impulsion du numéro 1 mondial, ont crée la PTPA, une nouvelle association de joueurs. Pour remplacer ce quatuor, Kevin Anderson, président du conseil, Rafael Nadal, Roger Federer, Yen-Hsun Lu, Jurgen Melzer et Bruno Soares ont élu Andy Murray, Félix Auger-Aliassime, John Millman et Jérémy Chardy.