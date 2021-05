En cette période déboussolante, où la pandémie joue les prolongations dans plusieurs parties du globe, même les boules de cristal de la dernière génération ne parviennent pas à décrypter l’avenir. Et le sport n’échappe évidemment pas à ce flou artistique universel. Ainsi, les athlètes ne savent toujours pas, à deux mois de la cérémonie d’ouverture, quel sera le protocole exact prévu lors des prochains Jeux olympiques de Tokyo. Avec une recrudescence des cas positifs, l’inquiétude monte dans la capitale nipponne où certaines voix politiques locales réclament l’annulation pure et simple des compétitions. De guerre lasse, Roger Federer est, en tout cas, monté au filet et s’est fait le porte-parole des participants pour réclamer au CIO des décisions définitives et claires.