Elise Mertens a déjà accompli de grands exploits sur le circuit. À 25 ans, elle peut se targuer d’une qualification pour une demi-finale en Grand Chelem, de deux titres Majors en double et de six sacres pros. Ce beau palmarès l’a conduite jusqu’à la 12e place mondiale.

En 2021, elle a remporté huit matchs contre deux défaites. Elle s’inscrit dans des statistiques qui la placent dans le top 10. Sans tenir compte de son résultat la nuit dernière à Adélaïde où elle était opposée à Sevastova, la Limbourgeoise réalise une meilleure entame de campagne que sept filles du top 10. Seules Barty, Osaka et Sabalenka ont remporté plus de matchs qu’elle. Mais force est de constater que toutes les filles du top 10, à l’exception de Sabalenka, Pliskova et Svitolina, ont déjà remporté au moins un titre du Grand Chelem.

(...)