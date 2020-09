Pas besoin de briller d’entrée le principal est de passer. Elise Mertens a su garder la tête froide mardi pour ne se concentrer que sur le principal : battre Laura Siegemund. Les quelques mouvements de frustration ici et là après faute directe ou mauvais choix ont dit suffisamment du fait qu’elle n’était pas encore au même niveau que la semaine passée pour Cincinnati. Mais ce niveau du jour lui a quand même permis de gagner 6-2, 6-2 face à la 64e joueuse mondiale. "Ce n’était pas mon meilleur match, mais c’était suffisant. Dans les moments importants, j’ai bien servi, et puis dans le deuxième set elle a fait plus de fautes. Le match était quand même plus serré que ce que le score en dit. C’était solide." La marge de Mertens est désormais bien réelle.

Aussi réelle que sa confiance du moment, encore palpable quand elle a su revenir de 0-40 dans le dernier jeu du match. Les gros progrès effectués au service, surtout en deuxième balle, sont en train de lui faire passer un cap, aucun doute là-dessus. Dans l’attitude également, la Limbourgeoise a parfaitement lancé son tournoi, en assumant dans le jeu le rôle de patronne que le papier lui conférait. Elle a pris le large rapidement dans les deux sets (3-1, 3-0) et n’a plus regardé derrière. Elle n’a fait aucun cadeau, arrachant un jeu pour 4-0 dans le deuxième set comme si c’était 5-5 dans une manche décisive.