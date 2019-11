Ce n’est pas passé loin, mais le cap du dernier carré au Masters de double a échappé à Elise Mertens et sa partenaire Aryna Sabalenka.

Défaite au super tie-break face aux tenantes du titre Mladenovic et Babos (4-6, 6-2 et 10/5) vendredi, la paire belgo-biélorusse quitte Shenzhen avec de légitimes regrets et une seule victoire en poule (contre les sœurs Chan). Avec ses 104 matchs au compteur (simples et doubles confondus), Elise Mertens, véritable stakhanoviste de la WTA, se révèle l’une des joueuses les plus actives sur le circuit. Mais peut-être en léger manque de fraîcheur aussi ? Toujours est-il qu’avec un doublé inédit Indian Wells-Miami, suivi de l’US Open avec Sabalenka, sans oublier un titre à Doha en simple, sa moisson 2019 fut fructueuse…

De son côté , Steve Darcis retrouve des couleurs au meilleur moment. Le futur retraité (à l’issue de l’Open d’Australie) prouve que Johan Van Herck a eu raison de le sélectionner pour la finale de Coupe Davis à Madrid (18-24/11). Au Challenger d’Eckental, le Shark s’est offert une place dans le dernier carré en disposant de Marchenko (6 (4)-7, 7-6 (3) et 6-3). Il n’avait plus signé un tel parcours depuis mars à Pau. De bon augure…