Le duo, qui a récemment atteint les demi-finales de l'Open d'Australie, a fait un pas de côté mardi.

Mertens et Kudermetova formaient la première tête de série en Russie et devaient normalement faire leur apparition au premier tour contre le tandem allemand composé de Vivian Heisen et de Julia Lohoff mardi soir, mais la blessure de Kudermetova a contrarié les plans.

Mertens est toujours active dans le tournoi, en simple. Lundi, elle a pris la mesure de la Française Alizé Cornet en trois sets.