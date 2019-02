Elise Mertens attendait une Pliskova sur le terrain de Doha mercredi.

Elle pensait qu'elle défierait la tête de série n°2, Karolina Pliskova, la 5e joueuse mondiale. Il n'en fut rien. La star du tennis mondial a dû déclarer forfait peu de temps avant sa rencontre à cause d'un virus.

"J'ai eu de la température quelques jours", a expliqué la joueuse de 26 ans. "Je n'ai pas de douleur au cou ou quelque chose du genre, mais je me sens vraiment très fatiguée. Mes muscles me font mal dès le matin sans rien faire. Je ne peux donc pas rivaliser à 100% aujourd'hui. Dès le lendemain de la Fed Cup, je me suis sentie mal après avoir joué mon match contre Simona Halep, qui a été très long et difficile. Dès le premier jour à Doha, je ne me sentais pas bien et pas prête. Je ne me suis jamais sentie comme ça."

Elle a été remplacée par sa sœur jumelle, Kristyna qui n'est que 90e à la WTA. La Tchèque, soeur jumelle de Karolina, n'a pas les mêmes armes que la 5e joueuse mondiale.

Elise Mertens, autoritaire leader mardi face à Katerina Siniakova, n'en demandait pas tant. La Limbourgeoise s'est imposée en deux sets, 6-2, 7-6 (3).

En quart de finale, elle affrontera la Néerlandaise Kiki Bertens qui a battu en 3 sets Carla Suarez Navarro. Et si Doha lançait enfin la saison d'Elise Mertens, moins d'une semaine après la déroute en Fed Cup?