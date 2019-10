Elise Mertens disputait son 40e match de double de la saison. La Limbourgeoise a joué au côté de 3 filles différentes ; Samantha Stosur (une défaite), Shuai Zhang (une victoire et une défaite) et surtout Aryna Sabalenka (28 victoires et 8 défaites). Le duo gagnant avait été éblouissant en s’emparant du titre à l’US Open ainsi qu’en signant un doublé de prestige Indian Wells - Miami. La demi-finale à Roland-Garros ou la finale à Wuhan expliquent également la présence des deux joueuses au Masters.

Pour Elise Mertens, le Masters en double n’est pas une découverte. Elle avait déjà joué l’an passé avec la Néerlandaise Demi Schuurs. Pour Aryna Sabalenka, qui avait battu Elise Mertens au Masters Bis en simple la semaine passée, le Masters est une grande première.

"Cela a été une année extraordinaire pour nous en double", a confié la numéro 1 belge

Sabalenka a démarré sa saison par un titre à Shenzhen. "Je me réjouis d’y retourner pour la clore, je l’espère, avec un autre trophée", confiait-elle.

Malheureusement, la mission a démarré par une défaite 7-5, 1-6, 10-7 face à la paire composée d’Anna-Lena Groenefeld et de… Demi Schuurs. La qualification se jouera plus que probablement face à la paire Mladenovic/Babos qui a remporté Roland-Garros.

Th. V.