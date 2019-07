Tennis Notre compatriote estime qu’elle peut encore viser plus haut.

Forcément heureuse de cette qualification en huitièmes de finale, Elise Mertens ne voulait pas pour autant trop se réjouir : elle vise beaucoup plus haut ici.

Comment analysez-vous ce match contre Wang ?

"C’était un match difficile, avec beaucoup d’échanges intenses. Dans le troisième set, elle n’a pas fait de cadeaux et ne semblait pas non plus stressée. Je devais aller chercher tous les points moi-même. Quand j’ai perdu le deuxième set, j’ai repensé aux cinq balles de match ratées à Roland-Garros, mais j’ai réussi quand même à repartir dans le troisième avec les idées claires. À 1-2 je sentais pourtant que le match était en train de m’échapper, donc je me suis dit qu’il fallait hausser mon effort et au final j’ai peut-être réalisé mon meilleur match sur gazon."

Vous avez sauvé 14 balles de break sur 15…

"Ce n’est pas mal, c’est une bonne statistique ! (sourire) Ce n’était pas facile car elle ramène beaucoup de balles mais oui c’était un bon match. C’était aussi mental : j’ai vraiment bien réagi après le deuxième set donc je suis fière d’avoir gagné ce match. Je joue de mieux en mieux au fil des tours, j’ai vraiment mérité cette place en huitièmes de finale."

À quel point était-ce important de décrocher ce premier huitième à Wimbledon ?

"Cela me fait beaucoup de bien, et je veux savourer le moment même si je sais que ça ne peut pas durer trop longtemps. Je suis aussi heureuse d’avoir été capable de battre une joueuse du top 20, ça me donne beaucoup de confiance. Mais ne me demandez pas où je place cette victoire dans ma carrière, parce que je ne pense pas du tout à ça. Là je vais me relaxer dans mon fauteuil, regarder un peu la télévision (rires) … Et aussi faire des courses pour les repas. Je préfère rester le plus possible dans ma bulle avec mon équipe."

Strycova pour une place en quarts…

"Elle n’est pas tête de série mais elle est dangereuse : elle défend bien, a une bonne main. Je sais un peu comment elle joue grâce au match de l’US Open."

Vous avez désormais disputé les huitièmes dans tous les Majeurs, une satisfaction ?

"Oui, c’est une satisfaction mais ce n’est pas encore fini pour moi ici. Je veux reproduire le niveau du jour dans le prochain match et pourquoi pas dans les suivants aussi."