L’époque où Elise Mertens atteignait le troisième tour d’un tournoi du Grand Chelem avec des étoiles plein les yeux est définitivement révolue. C’est bon signe. La Limbourgeoise aux deux quarts à l’US Open (2019, 2020) et à la demi-finale de Melbourne 2018 a bien conscience de sa valeur et des ambitions qui vont avec celle-ci. Jeudi, elle a continué sur la lancée du titre décroché la semaine passée en s’imposant (7-6(8), 6-1) face à la Chinoise Lin Zhu (94e) et jouera désormais une place en huitièmes face à la Suissesse Belinda Bencic (11e). Son premier vrai test de la quinzaine.