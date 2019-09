Tête de série numéro 1 de l'Open de Moselle, David Goffin a été exempté du premier tour du tournoi de tennis ATP 250 de Metz, épreuve sur surface dure dotée de 524.340 euros qui débute lundi.

Steve Darcis, de son côté, a hérité de l'Espagnol Fernando Verdasco (N.5), 35e mondial, au premier tour.

David Goffin, 28 ans, 14e joueur du monde, pourrait retrouver au deuxième tour l'Espagnol Pablo Carreno Busta, 28 ans aussi, 62e au classement ATP qui doit lui affronter un joueur issu des qualifications au premier tour. Le Liégeois, 8es de finaliste à l'US Open, sorti par le Suisse Roger Federer, avait écarté précisément Carreno Busta en 16es de finale.

David Goffin a remporté le tournoi de Metz en 2014.

Steve Darcis a fait valoir lui son classement protégé pour rentrer de suite dans le tableau final. Le Liégeois, 35 ans, 178e au classement ATP, va retrouver Fernando Verdasco, 35 ans aussi, 5e tête de série et 35e mondial, en entrée. Les deux hommes se sont rencontrés à trois reprises sur le circuit ATP avec à la clé trois victoires du Madrilène, deux fois en 2012 sur terre battue, à Roland Garros et Barcelone, et la dernière en date il y a deux ans sur le gazon d'Ankara.

Le Géorgien Nikoloz Basilashvili, 27 ans, 17e mondial, a été désigné tête de série numéro 2 de ce rendez-vous en Moselle.