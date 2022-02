L’Américain Michael Chang a marqué l’histoire du tennis en 1989 face à Ivan Lendl à Roland-Garros avec un coup de génie et un match entré dans les annales. Le tout avant de décrocher l'unique Grand Chelem de sa carrière.

Dans l’histoire du sport, il y a des gestes qui sont passés à la postérité. Parmi ceux-ci on retrouve le service à la cuillère de Michael Chang. Pour les plus jeunes, ce sont quelques secondes de folie vues sur YouTube avec en toile de fond l’image du Petit Poucet qui humilie son opposant, plus grand, plus fort. Pour les plus anciens, c’est le souvenir d’un match extraordinaire (4-6, 4-6, 6-3, 6-3, 6-3), avec ce service à la cuillère décoché le 5 juin 1989 par l’Américain Michael Chang, 17 ans, face au n° 1 mondial tchèque de l’époque, Ivan Lendl, en huitièmes de finale de Roland-Garros. L’Américain qui perclus de crampes utilisera toutes les possibilités tactiques pour faire déjouer l’ogre tchèque : des bombes qui passent trois mètres au-dessus du filet, une cadence de jeu ralentie à son maximum et en guise de conclusion un retour de service sur balle de match attendu à quelques centimètres de la ligne de service. Mais le plus beau dans cette histoire de l’édition 1989 de Roland-Garros, c’est que l’adolescent débarqué à Paris avec ses parents dans un petit hôtel où sa maman lui préparait ses repas dans la chambre avec un cuiseur à riz, c’est que Michael Chang ira au bout de son rêve en décrochant le titre au nez et à la barbe d’une autre star du circuit, le Suédois Stefan Edberg (6-1, 3-6, 4-6, 6-4, 6-2). S’adjugeant par la même occasion un record qui est toujours d’actualité, celui de plus jeune vainqueur d’un tournoi du Grand Chelem à 17 ans, trois mois et 18 jours.

(...)