La semaine dernière, quand il a remporté l’Australian Open, Joachim Gérard a mis en avant le travail de toute une équipe : Damien Martinquet (son coach), Quentin Verriest (son préparateur physique), Emanuel Spies (son kiné), Serge Pieters (son nutritionniste), Vincent Stavaux (son manager) et enfin Michel Villacorta, son coach mental. Un profil qu’on retrouve de plus en plus souvent dans le staff des sportifs de haut niveau. Mais quel est le rôle d’un préparateur mental ? Michel Villacorta, formateur à l’Académie de coaching mental de Floreffe, chargé de cours à l’Université de Barcelone et auteur du livre Coaching Mental nous donne quelques éléments de réponse.

Michel, qu’est-ce qu’un coach mental ?