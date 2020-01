Greet Minnen (WTA 119) n'a pas réussi à forger l'exploit, mercredi à Melbourne, pour se hisser au troisième tour de l'Open d'Australie de tennis.

Sur le court N.14, la Campinoise de 22 ans, issue des qualifications, a vu son beau parcours s'achever sous les frappes puissantes de la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 26), 20 ans, lauréate à Hobart samedi dernier, et l'une des jeunes qui montent à la WTA. Elle s'est inclinée 6-3, 6-4 en 1h14. "J'ai livré un bon match, mais elle était plus forte", a-t-elle reconnu après sa défaite. "Je pensais qu'elle aurait plus de difficultés à imposer son jeu, qu'elle servirait un peu moins bien, vu qu'il y avait beaucoup de vent, mais cela ne l'a pas trop affectée. J'aurais pu essayer d'être plus agressive et de varier un peu plus, mais les balles arrivaient tellement vite. Ou alors espérer qu'elle flanche à un moment donné, mais cela n'a pas été le cas. J'ai eu une balle de break pour revenir de 5-3 à 5-5 dans le deuxième set, mais elle m'a claqué un ace!"

Greet Minnen, cela dit, peut être fière de son parcours à l'Australian Open. Pour sa première participation à une levée du Grand Chelem, la native de Turnhout a réussi à franchir le premier tour et s'est bien défendue contre l'une des joueuses le plus en forme de ce début d'année. Alors qu'elle était encore 1018e il y a deux ans, elle sera aux portes du Top 100 de la WTA au lendemain du tournoi.

"Je suis très contente de mon tournoi. Il y a beaucoup de choses positives à retirer. Et notamment la conviction que j'ai ma place à ce niveau. J'avoue qu'il m'est arrivé d'en douter quand j'ai eu ma fracture de fatigue au dos, il y a trois ans. C'est une progression énorme, oui, et cela va me donner beaucoup de motivation pour la suite. Je ne veux pas m'arrêter au Top 100. Mon objectif, c'est le Top 50", ajouta la compagne d'Alison Van Uytvanck, dont le prochain rendez-vous sera la rencontre de Fed Cup contre le Kazakhstan, à Courtrai, les 7 et 8 février. "Je vais déjà pouvoir rentrer plus facilement dans les tableaux des tournois WTA. Je suis impatiente."

Quant à elle, Elise Mertens a battu Kovinic en 58 minutes : "Une bonne entrée en matière" a-t-elle avouée

Elise Mertens (WTA 17) a foncé comme une tornade vers le deuxième tour de l'Open d'Australie de tennis, mercredi à Melbourne. Elle n'a mis que 58 minutes pour écarter la Monténégrine Danka Kovinic (WTA 86), 25 ans. Dans la 1573 Arena, par un vent à décorner les boeufs, la Limbourgeoise de 24 ans s'est imposée 6-2, 6-0, bien aidée aussi par les 27 fautes directes de son adversaire.

"Il y avait énormément de vent, mais je me sentais bien. J'étais bien concentrée", a-t-elle expliqué après son succès. "En outre, elle commettait énormément de fautes. Elle ne mettait pas deux balles dans le court. D'un côté, ce n'était donc pas évident, car il n'y avait pas de rythme, mais d'un autre côté, c'était facile. C'est évidemment une bonne entrée en matière. J'ai fait un bon match et je n'ai pas perdu d'énergie, alors que je vais déjà devoir rejouer demain. Et j'en ai profité pour encore aller m'entraîner une demi-heure sur un des courts annexes afin de bien sentir la balle."

Ce jeudi, en effet, Elise Mertens disputera déjà son deuxième tour, histoire de rattraper le temps perdu. Sur le court N.22, au fin fond du complexe, elle retrouvera, pour une revanche, la Britannique Heather Watson (WTA 75), 27 ans, qui l'a battue la semaine dernière en quarts de finale à Hobart au terme d'un marathon de 3h33 : 6-7 (5/7), 6-4, 7-5.

"À Hobart, ce ne fut pas mon meilleur match contre elle", a poursuivi la N.1 belge. "Je pense d'ailleurs que je vais revoir quelques images. Il y avait également beaucoup de vent et dans l'échange, Watson s'est montrée un peu plus solide. Je cherchais des solutions, là où elle se posait peut-être moins de questions. Cela ne va pas être facile. Elle est en forme pour l'instant, elle a un très bon revers, avec lequel elle peut facilement changer de direction. Je devrai donc bien servir, attaquer sa deuxième balle et essayer de varier au maximum pour lui donner des points de contact différents. Je ne suis pas vraiment stressée pour l'instant et je pense que je serai prête."