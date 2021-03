La Belge et l'Américaine menaient 7-5, 4-1 contre la Russe Anna Blinkova et l'Argentine Nadia Podoroska. Après une pause, au moment de reprendre le jeu, Minnen a signalé à l'arbitre qu'elle ne se sentait pas bien et n'était pas en mesure de reprendre le jeu. Elle a donc abandonné avec Neel, laissant à Blinkova et Podoroska une place en demi-finale.

Minnen était la seule Belge engagée à Monterrey.