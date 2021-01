La Campinoise, 23 ans, tête de série N.3 du tableau, a dû batailler ferme pendant 2h18 pour venir à bout de l'Américaine Varvara Lepchenko (WTA 181), 34 ans, ancienne N.19 de la hiérarchie, 6-2, 3-6, 6-4. "Je suis très heureuse de m'en être sortie", a-t-elle confié à Belga après sa victoire. "Je suis très bien rentrée dans la partie et j'aurais pu me faciliter la tâche si j'avais saisi mes occasions au début du deuxième set. Pour le même prix, j'aurais pu mener 3-0, mais c'est elle qui a remporté ces jeux accrochés, avec quelques décisions litigieuses aussi, je trouve. Mais je me suis bien ressaisie et je suis parvenue à la faire craquer sur la fin, dans le troisième set. Elle a livré un mauvais jeu à 5-4. C'est une joueuse très agressive, mais qui n'aime pas trop se déplacer. À l'arrivée, je pense que j'étais un peu plus régulière et plus forte physiquement."

Et voilà donc Greet Minnen assurée d'une quatrième présence consécutive dans une levée du Grand Chelem et d'une deuxième à l'Open d'Australie. La fiancée d'Alison Van Uytvanck, qu'elle rejoindra à Melbourne, avait déjà participé l'an dernier, passant même un tour avant de s'incliner contre la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 26).

"J'espérais pouvoir intégrer directement le tableau final, mais j'y suis finalement arrivée de mon propre chef", a-t-elle poursuivi. "Et cela me fait énormément plaisir. J'ai gagné quelques bons matches. C'est une belle récompense du travail fourni pendant la préparation hivernale pour retrouver mon niveau après une fin de saison difficile et une confirmation que j'ai bel et bien ma place en Grand Chelem. En outre, cela va aussi me permettre de disputer les autres tournois programmés en Australie à côté de l'Open d'Australie. Cela fait une énorme différence."