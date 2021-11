La Belgique dispute du 15 au 20 novembre au Qatar les championnats du monde de padel par pays avec une équipe féminine, coachée par Thomas Deschamps, et une équipe masculine, coachée par Juan Pablo Abarca De La Fuente .

La sélection comprend Nick Braet, Dominique Coene, Bram Coene, François Gardier, Laurent Montoisy, Jérôme Peeters, Clément Geens et Jeremy Gala pour les messieurs et Elyne Boeykens, Dorien Cuypers, Astrid Dierckx, Evelyne Dom, Marie Maligo, An-Sophie Mestach, Babette Wyckaert et Helena Wyckaert chez les dames.

Les Belges s'entraîneront une dernière fois lundi à Malines avant de prendre le chemin de Doha.