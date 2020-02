Malmené contre le Français, le n°1 mondial n'en a pas oublié le fair-play pour autant. Ni la qualification, après avoir sauvé trois balles de match.

Les amoureux de tennis ont pu suivre un match de haut niveau, et à rebondissements, ce vendredi. L'ATP Dubai offrait une demi-finale entre l'homme en forme du moment et le meilleur joueur du monde. A ce petit jeu, le Français, qui est dans la forme de sa vie, a pris le premier set facilement (6-2) avant de voir Djoko se réveiller dans le deuxième set. Après avoir débreaké Monfils, le Serbe était tout proche d'empocher ce deuxième set 7-5, se procurant plusieurs balles de set sur le service du joueur tricolore. Sans toutefois parvenir à conclure.Malgré la tension palpable, Djoko offrait à Monfils un ace d'abord jugé "out" par le juge de ligne, en allant montrer la marque au juge de chaise et lui demandant d'accorder le point à son adversaire. Qui réagissait en demandant au public, acquis à sa cause, d'applaudir le geste deDans la foulée, Monfils s'offrait un tie break au cours duquel il obtiendrait 3 balles de match consécutives. Djoko les sauvait et finissait par prendre le set sur une double faute de Monfils quel que peu forcée par... un spectateur trop bruyant.Dans le set décisif, le Français n'avait plus les ressources pour bousculer un Djokovic à propos duquel on ne lira peut-être plus si souvent qu'il manque de fair-play...Le serbe affrontera Tsitsipas en finale.