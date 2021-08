Qu'ont en commun Benoît Paire et Gaël Monfils ? Les deux sont Français, les deux ont intégré le top 20 et remporté des tournois ATP. Mais ce qui lie vraiment les deux hommes, c'est leur côté showman. Emportés par l'adrénaline que leur procure l'idée de jouer devant un stade plein, Paire et Monfils ont souffert depuis le début de la crise sanitaire. Bulles, stades vides, protocoles Covid, les Français ne respiraient pas la grande forme depuis quelques mois. Mais le vent est en train de tourner depuis le début de la tournée américaine et l'explosion des bulles. Les showmen sont de retour, et ça fait plaisir à voir.

"Je redeviens le Benoît Paire que j'étais"

Paire, c'était 21 défaites en 30 matches avant le Masters 1000 de Toronto (défaite en 1/16e de finale face à l'Argentin Schwartzman). Engagé à Cincinnati, l'Avignonnais a sorti le Canadien Denis Shapovalov, 10e joueur mondial et récent demi-finaliste de Wimbledon.

Une victoire symbolique pour le joueur de 32 ans, qui revit. Il s'est confié à nos confrères de l'Equipe "C'était la bulle le souci. Je suis content de retrouver mon niveau et ma motivation. Dans des conditions normales, j'arrive à retrouver mon niveau, un état physique et un état mental qui sont proches de ce que je faisais avant. J'ai fait ce que j'ai pu durant les mois de crise sanitaire mais maintenant je suis redevenu un vrai joueur de tennis. Je suis prêt à battre les meilleurs".

Au troisième tour pour la première fois de la saison, Paire défiera le vainqueur du duel opposant le vétéran John Isner au jeune prodige italien, Jannik Sinner.

Du public et un mariage, tout va bien pour Gaël

Jeune marié (avec l'Ukrainienne Elina Svitolina), le Parisien retrouve lui aussi des couleurs. En méforme et limite déprimé depuis le début de la pandémie, Monfils est de retour.

Le Français a d'ailleurs atteint les quarts de finale du Masters de Toronto, où il s'est incliné face au redoutable serveur, John Isner (il en avait d'ailleurs profité pour faire le show). Si le résultat est encourageant, la forme l'est tout autant. La Monf' s'est montré souriant et a régalé le public canadien de points dont seul lui a le secret.

A Cincinnati, l'ancien sixième joueur mondial est en train de confirmer son retour en forme, pour le plus grand plaisir des fans... mais pas que ! Vainqueur de Francis Tiafoe au 1e tour, l'Américain n'a pas manqué d'encourager son bourreau du jour. "Tu es de retour, allez mec ! Je t'admirais quand j'étais petit et je veux te voir jouer plusieurs années comme ça, mon frère".

Les showmen sont de retour, pour leur plus grand bonheur et pour le plus grand plaisir des amoureux de la petite balle jaune.