Le coach du Liégeois revient sur les moments forts qui ont marqué les confrontations entre le n°2 mondial et le Belge.

Monte-Carlo 2017: l’arbitre fait tourner le match

En quarts, Goffin a remporté une victoire de titan contre Djokovic. Le voilà en demi face à Rafa. Le Belge n’a jamais été aussi solide sans doute sur terre, il malmène le Majorquin dans le premier set jusqu’à ce coup du sort alors qu’il s’attendait à mener 4-2. L’arbitre se trompe de marque, David s’énerve et patatras 3-6, 1-6 pour Nadal. "Il avait mené et dominé Nadal avant l’erreur d’arbitrage, je m’en rappelle", souligne Johansson. "Il doit absolument être solide sur sa ligne de fond et dicter le jeu. S’il recule trop, contre Rafa, c’est impossible de gagner. Je vais revoir précisément ce qu’on fait les derniers qui l’ont battu dernièrement, à savoir Fognini, Thiem et Tsitsipas."

Masters 2017: un succès au parfum inestimable

Éreinté par un calendrier démentiel depuis le mois de septembre, le Belge puise dans ses ressources pour battre un Rafael Nadal diminué lors de la phase de poules. Une victoire clé dans la carrière de David, d’autant que dans la foulée il croquera son idole Federer. Une semaine de pure folie. Pour Johansson, il faut capitaliser sur cet exploit historique de Goffin.

"Il connaît cette sensation unique : celle de battre Nadal et cela constitue un avantage inestimable", analyse le coach suédois. "Il l’a déjà fait. Peu de gens l’ont battu ici à Paris, c’est différent. Mais il serait un gros outsider pour Rafa."