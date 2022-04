La rencontre a duré 1 heure et 36 minutes. Comme la veille contre l'Argentin Federico Delbonis (ATP 34), sur la terre battue du Monte-Carlo Country Club, Zverev a dominé le premier set (6-2 en 35 minutes) puis a dû batailler dans le second, perdant une fois son service et gaspillant deux balles de match à 5-4 avant de conclure à 7-5.

Un choc attend à présent l'Allemand pour une place en demi-finale, soit contre le Russe, sous bannière neutre, Andrey Rublev (ATP 8/N.5), finaliste l'an passé, soit contre l'Italien Jannik Sinner (ATP 12/N.9).