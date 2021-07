Arrivée à Wimbledon avec l’ambition de décrocher un 24e sacre en Grand Chelem, Serena Williams a quitté, mardi, le All England après seulement six jeux et une blessure à la cuisse occasionnée par une glissade. Un faux mouvement qui aurait pu être évité pour son entraîneur Patrick Mouratoglou : "Le sujet de fond qui mérite une réflexion, c’est celui de la réglementation sur les chaussures. Sur la semelle des chaussures pour le gazon, il y a des picots. Sans cela, ce serait une patinoire et le grand écart assuré au moment de la reprise d’appuis. Mais à Wimbledon, une règle interdit de mettre des picots sur le côté de la chaussure, en bordure."



