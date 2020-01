Tennis Muguruza, l’ancienne reine qui s’est perdue en route depuis 2 ans Thibaut Vinel

Vers 2h30 (heure belge), Garbine Muguruza défiera Anastasia Pavlyuchenkova pour une place en demi-finale. La rencontre oppose sur papier une non-tête de série face à la 30e tête de série. Le duel est plus passionnant qu'il n'y parait. Des deux côtés du filet, on retrouve des filles qui ont un potentiel de Top 10 voire plus. Garbine Muguruza a déjà été au sommet. Elle trime pour y revenir.