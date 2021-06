Le Big Four a été enterré depuis des années. A cause d'une hanche récalcitrante, Andy Murray a laissé filer ceux qu'on appelle désormais le Big Three. A 34 ans, l'Ecossais a été annoncé mort pour le tennis à plus d'une reprise. Durant un match face à Basilashvili, Andy Murray a remonté le temps, cette époque déjà trop lointaine où son nom faisait même trembler les Djokovic, Nadal et autres Federer.



