My name is Borg, Leo Borg: "Enfin jugé sur mon tennis" Tennis Christophe Verstrepen © BELGAIMAGE

À 17 ans, le fils de l’immense champion suédois tente de se faire un prénom sur le circuit professionnel.



Sortir de l’ombre de son père, Björn, vainqueur de onze tournois du Grand Chelem (six Roland-Garros et cinq Wimbledon) et devenir un joueur professionnel : voilà l’immense défi que s’est lancé Leo Borg (17 ans).



(...)