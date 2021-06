À 5-2 pour Alexei Popyrin et deux balles de set, le Chatrier a sursauté : allait-on assister au début du début d’une surprise ? Non. Rafael Nadal, l’homme aux 13 titres à Roland-Garros et 20 en Grand Chelem, a bien évidemment serré le jeu pour l’emporter au final (6-3, 6-2, 7-6) face au 63e mondial de 23 ans.

