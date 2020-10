"J'ai su m'adapter", s'est félicité l'Espagnol, pour lequel les conditions automnales du Grand Chelem parisien représentaient un défi supplémentaire. "La majorité des gens me voit avec le trophée sur l'estrade, et pense: +Ok, bon, il a encore gagné+. Mais la réalité, c'est que mon quotidien est beaucoup plus compliqué que ça. Je sais d'où je reviens, je sais qu'après l'arrêt (du circuit début mars, ndlr), j'ai connu des mois très, très compliqués au niveau physique, des choses que personne ne sait. Le fait de ne pas jouer pendant deux mois (le temps du confinement), ça m'a beaucoup coûté, et ça m'a beaucoup coûté de retrouver un bon niveau à l'entraînement, donc c'est normal d'être ému. Avoir ce trophée une fois de plus avec moi, ça signifie énormément."

Malgré un temps froid et une terre battue plus lourde, ce qui convient moins bien à son puissant lift, l'ogre de l'ocre a su trouver les clés pour s'imposer sans perdre le moindre set lors de la quinzaine. "Je n'aime pas me jeter des fleurs mais mon attitude a été quasi parfaite pendant ces deux semaines et demie, depuis le premier entraînement jusqu'à la finale. Je ne me suis jamais plaint, je n'ai jamais été de mauvaise humeur, je me suis toujours entraîné avec l'intensité qu'il faut et en essayant de voir les choses positivement. Si j'avais perdu, mon analyse n'aurait pas été différente: ma manière d'aborder le tournoi a été très, très bonne, et mon jeu est monté en puissance, pour finir à un très, très haut niveau", a analysé le Majorquin en conférence de presse après son 13e sacre à la Porte d'Auteuil.