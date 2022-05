Revenu à la compétition la semaine dernière à Madrid après sa blessure à une côte, Rafael Nadal a besoin de matchs difficiles pour retrouver le rythme et son meilleur niveau de jeu en vue de Roland-Garros. Après une promenade de santé face à John Isner, l’Espagnol a eu droit à une belle bagarre contre Denis Shapovalov. Mais alors que le score indiquait 2-2 dans la 3e manche, l’Espagnol a commencé à grimacer et boiter, perdant les quatre derniers jeux et la rencontre (6-1, 5-7, 2-6).



Opéré du pied en septembre 2021 et absent des courts pendant plusieurs mois à cause de cette intervention, il faut espérer que le roi de la terre battue n’ait pas connu une rechute.