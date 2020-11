L’Espagnol a cédé en demi-finales face à Alexander Zverev (6-4, 7-5).

Rafael Nadal semblait dans une position idéale pour que ce soit enfin son année à Bercy, mais le n°2 mondial n’a pas réussi à passer la vitesse supérieure dans la dernière ligne droite. Battu (6-4, 7-5) par Alexander Zverev, il aurait pu subir une défaite encore plus sévère s’il n’avait pas sauvé les quatre balles de double break à 2-4 dans la seconde manche. Lui qui pensait que son service tenait désormais mieux le choc en indoor, il quitte Paris avec une certitude en moins. Face à un joueur allemand qu’il avait jusque-là dominé cinq fois en six duels, Nadal pouvait s’attendre à mieux mais samedi son revers avait aussi décidé de prendre une pause et là ça commençait à faire beaucoup.



(...)