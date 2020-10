Le match s'est conclu à 01H25 du matin, ce qui en fait le plus tardif de l'histoire du Grand Chelem parisien. Nadal affrontera l'Argentin Diego Schwartzman (14e), tombeur en cinq sets et plus de cinq heures du N.3 mondial Dominic Thiem, pour une place en finale.

Débuté passé 22h30, ce quart de finale au clair de lune, joué dans le froid et le vent d'une nuit automnale, devant quelques dizaines de spectateurs frigorifiés, ne ressemblait à aucun des treize précédents de "Rafa" sur la terre battue parisienne.

"Il est très tard, merci d'être restés malgré les conditions difficiles", a-t-il lancé aux derniers courageux en tribunes. Impressionnant d'assurance et de ténacité, pour son tout premier quart de finale en Grand Chelem, à 19 ans seulement, Sinner a breaké le premier dans les deux premières manches. Pour mener 6-5 dans le premier set, puis 3-1 dans le deuxième. Dans les deux cas, Nadal a immédiatement recollé.

Mais le jeune Italien, même semblant souffrir des adducteurs, ne s'est jamais découragé et a forcé le Majorquin à batailler plus d'1h15 dans la première manche, et près d'une heure encore dans la deuxième, avant de fléchir nettement. "Rafa" s'est finalement imposé après quasiment trois heures de jeu.

"Ca a été très dur pendant deux sets, et surtout à la fin du premier. Les conditions étaient difficiles, il frappait très fort et avec le froid, les balles prennent moins le lift, donc j'avais du mal à le déborder", a expliqué le N.2 mondial. Nadal jouait à cette occasion son centième match à Roland-Garros, il y a empoché sa 98e victoire.

S'il a dû batailler contre Sinner, l'Espagnol de 34 ans rallie néanmoins le dernier carré sans avoir laissé échapper le moindre set.

C'est la treizième fois, en seize participations au Grand Chelem parisien, qu'il y atteint les demi-finales. Au total, il s'agit de sa 34e demi-finale majeure.

S'il était sacré une fois de plus sur la terre battue parisienne dimanche, Nadal égalerait le record de vingt couronnes majeures établi par Roger Federer.

En se hissant en quarts de finale, Sinner était lui devenu le premier joueur à atteindre ce stade du tournoi dès sa première participation depuis Nadal en 2005. Avant de buter sur le Majorquin, il s'était offert deux joueurs du top 20, David Goffin (13e) au premier tour et Alexander Zverev (7e) en huitièmes de finale.