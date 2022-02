Nadal, 5e mondial, avait déjà battu le Russe il y a moins d'un mois en finale de l'Open d'Australie, mais cette fois Medvedev pourra se consoler en étant déjà assuré de devenir N.1 mondial lundi lors de la publication du prochain classement ATP, à la place du Serbe Novak Djokovic, battu jeudi en quart de finale du tournoi de Dubaï.

L'Espagnol visera son 91e titre et son quatrième sacre à Acapulco (dernière victoire en 2020), alors que Norrie sera lui en quête de son 4e trophée après avoir remporté la semaine dernière la victoire finale au tournoi de Delray Beach.

Nadal, 35 ans, et Norrie, 26 ans, se sont rencontrés à trois reprises l'année dernière, une fois sur surface dure à l'Open d'Australie et deux fois sur terre battue, à Barcelone et Roland-Garros. Le Majorquin s'est à chaque fois imposé.