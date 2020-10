Qui aura le dernier mot ? Le roi du monde ou le roi de la terre battue.

Les organisateurs de ce Roland-Garros 2020 ont été récompensés de leur combativité et de leur débauche d’énergie pour maintenir au calendrier de cette saison leur Grand Chelem. La quinzaine parisienne se terminera en apothéose avec en finale le numéro 1 mondial, Novak Djokovic invaincu cette saison si ce n’est à l’US Open quand il a quitté le tournoi sur une disqualification pour avoir envoyé une balle sur une juge de ligne, et son dauphin au ranking de l’ATP, Rafael Nadal, dieu de la terre battue, surtout à la Porte d’Auteuil où il a soulevé à douze reprises la Coupe des Mousquetaires. C’est justement à cause de cette statistique stratosphérique le Serbe de 33 ans se présentera sur le court Philippe Chartrier ce dimanche (15h) avec de grandes ambitions mais surtout beaucoup de respect pour un adversaire qu’il connaît par coeur.

(...)