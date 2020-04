L’Espagnol est le joueur dont le pourcentage de points gagnés est le plus élevé.

Du côté des bureaux de l’ATP, vu l’annulation des tournois et le circuit qui est au point mort, certains salariés ont un peu plus de temps pour se permettre d’étudier les statistiques des joueurs. C’est ainsi que l’organe qui chapeaute le circuit masculin a fait savoir que Rafael Nadal est parmi les joueurs qui ont été numéro 1 mondial, celui qui possède le plus haut pourcentage de points gagnés sur le circuit ATP. Depuis l’éclosion du Big Three, Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic ont battu le record historique détenu par Pete Sampras. L’Américain avait remporté 53,27 % des points joués tout au long de sa carrière.

Rafael Nadal domine actuellement ce classement particulier avec 54,3 % des points joués remportés pour 53,9 % par Federer et 53,8 % par Djokovic. L’étude menée par l’ATP souligne que le pourcentage de points gagnés par le joueur des Baléares a augmenté depuis que Carlos Moya a rejoint son équipe en 2016. Depuis cette époque, celui qui a remporté à douze reprises Roland-Garros a amélioré son service selon les données statistiques de l’ATP. Lors de l’exercice 2019, Nadal affichait le meilleur pourcentage (56 %) devant Djokovic (55,3 %) et Federer (54,6 %). C’était la quatrième saison consécutive où l’Espagnol dépassait les 55 % des points gagnés.

En 2020, malgré une élimination en quart de finale de l’Open d’Australie face à Dominic Thiem, l’ancien numéro 1 mondial a conservé ce haut pourcentage de réussite (55,5 %). Mais sur les quelques tournois disputés en début de saison avant l’arrêt complet du circuit, c’est Novak Djokovic avec plus de 56 % de réussite et aucune défaite en 2020 qui dominait ce classement.