L’Espagnol a détruit Stefanos Tsitsipas en demi-finales et semble invincible depuis le début du tournoi.



Dix ans après son seul et unique titre à Melbourne, Rafael Nadal n’a jamais semblé aussi proche d’enfin décrocher un deuxième Open d’Australie. Doté du tableau idéal pour se remettre du pépin physique de début de saison, l’Espagnol ne pouvait pas gâcher cette immense opportunité jeudi face à Stefanos Tsitsipas. Désormais battu trois fois par l’homme de Manacor, le Grec a pu voir tout le chemin qui le séparait encore de la galaxie Big 4.



Vainqueur en trois sets de patron (6-2, 6-4, 6-0), le finaliste malheureux de 2012, 2014 et 2017 a tout fait trop bien pour le jeune ambitieux : il a comme depuis le début de la quinzaine et comme lors de cet US Open 2010, servi la folie, mais aussi trouvé une longueur de balle et une vitesse de jeu de mutant, le tout porté par une puissance de feu tellement supérieure à celle de Tsitsipas. Ce dernier se retrouve coincé dans une équation bien connue : le revers à une main face au coup droit nadalien.



“J’ai très bien joué. Je me suis montré solide, agressif et puis mon revers a eu son meilleur match depuis le début du tournoi”, a commenté le n°2 mondial. Pour sa 25e finale de Grand Chelem, Rafael Nadal arrivera totalement frais et ce malgré le bandage encore présent sur ses abdominaux. Sa confiance est également au sommet et sa détermination est aussi totale que lorsqu’il met le pied à Roland-Garros. Dans le couloir à la sortie de la Rod Laver Arena il a essuyé des larmes de joie… ou de soulagement. Plombé par les blessures en fin de saison passée, il avait peut-être commencé à craindre que la fin ne se rapproche. Alors cette accession en finale dans un tournoi qui semblait bien compromis suite au forfait à Brisbane va lui faire un bien fou pour les mois à venir. “C’est normal que les gens aient douté de moi ici, parce que même moi j’ai eu des doutes après Brisbane. Ce n’est pas facile de revenir après des mois sans compétition et de jouer comme je le fais en ce moment. Je ne m’y attendais pas.”



Tsitsipas non plus. Le 15e joueur mondial s’est ainsi présenté totalement désespéré devant la presse, incapable de comprendre comment il avait pu se faire massacrer de la sorte. On avait envie de lui répondre que c’était sans doute parce qu’il avait sous-estimé la menace et surestimé ses forces mais on n’allait pas lui reprocher la belle fougue de sa jeunesse. Il reste que la leçon prise par Tsitsipas va servir de rappel à l’ordre pour la Next Gen : ce n’est pas parce que la dernière mode sur le circuit est d’annoncer leur prochaine prise de pouvoir que c’est forcément pour cette année.



“Je ne sais pas ce que je vais retirer de ce match… C’est étrange car je n’ai pas l’impression de pouvoir mieux jouer que ça et j’ai pris six jeux. Sa qualité de service m’a surpris, son agressivité aussi, et puis globalement j’ai eu l’impression de ne pas jouer du tout dans le même monde que lui. Et puis mentalement je n’étais pas dedans, je me sentais vidé.” Tsitsipas vient peut-être enfin de comprendre comment les autres ambitieux avant lui ont été mangés tout cru par Nadal et consorts. Que se soit désormais Novak Djokovic ou Lucas Pouille face au Matador en finale, il est prévenu : ce Nadal-là ne sera battu qu’après avoir versé des litres de sueur au cours d’un match dantesque.