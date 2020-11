L’année ou jamais ? C’est ce que doit se demander Rafael Nadal au moment de faire son entrée en lice aux Finales de l’ATP ce dimanche à 21h face à Andrey Rublev. Le n°2 mondial se retrouve de nouveau face au défi : remporter le Masters pour la première fois, ce dernier grand titre qui lui manque.

Un tournoi qui s’est toujours refusé à lui parce qu’il convoque en fait trois malédictions pour Rafa : il se joue en indoor, en fin de saison, alors que ses plus grands rivaux sont des experts des surfaces rapides. "On peut trouver plein d’excuses mais ça ne changera rien à mes résultats en indoor. Je joue beaucoup moins sur cette surface-là c’est sûr, et elle est moins faite pour mon jeu aussi."

Battu en finale en 2010 par Roger Federer puis en 2013 par Novak Djokovic, l’Espagnol a aussi perdu face au Serbe en demi-finales en 2015. Pour le reste, une série de forfaits et d’éliminations en phase de poules. Et pourtant, l’homme de Manacor s’est à ce jour qualifié pour la seizième saison consécutive au rendez-vous des Maîtres !