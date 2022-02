Jusqu’à son dernier coup de raquette sur les courts, Rafael Nadal (35 ans) arrivera à nous surprendre. Revenu à la compétition en décembre après de longues semaines loin des terrains à cause d’une blessure au pied, l’Espagnol, dont l’avenir était très incertain, est toujours invaincu en 2022 et a déjà décroché trois titres cette saison. Après le tournoi de Melbourne et l’US Open, le Majorquin a ajouté à son palmarès l’ATP 500 d’Acapulco en écartant en finale le Britannique Cameron Norrie sur un double 6-4. Ce sacre au Mexique, c’est le 91e dans la carrière de Nadal qui se rapproche dans ce classement particulier du top 3 où on retrouve Jimmy Connors avec 109 titres, Roger Federer (103) et Ivan Lendl (94). Novak Djokovic fermant le top 5 avec 86 succès. Déjà vainqueur à Acapulco en 2005, 2013 et 2020, l’homme aux 21 couronnes en Grand Chelem appréciait à sa juste valeur ce nouveau trophée.

"Les victoires ont beaucoup plus de valeur maintenant que lorsque vous êtes un garçon de 18 ans. Dans ma carrière, de nombreux tournois ont laissé une marque importante. J’espère qu’Acapulco sera un endroit où les gens garderont un bon souvenir de moi. Quand il ne me sera plus possible de jouer, je garderai un bon souvenir dans mon cœur de cette épreuve. Je n’ai pas ressenti les meilleures sensations de la semaine lors de la finale, mais l’important était de s’imposer. Je n’ai pas perdu un set de tout le tournoi et les deux matchs plus ou moins longs m’ont fait me sentir bien physiquement. C’est un tournoi exigeant pour moi à cause de l’humidité, mais je me sens bien. Maintenant, j’ai deux semaines pour récupérer avant Indian Wells."

Après la tournée américaine, il sera temps de penser à la saison sur terre battue, la surface préférée de l’Espagnol qui pourrait encore y décrocher quelques titres.

"Les choses changent si rapidement. Je suis passé en quelques semaines de ne pouvoir m’entraîner que très peu à être à un très bon niveau. Je n’aurais jamais imaginé être dans la position où je suis en ce moment. Pendant mon travail pour revenir au top, j’ai gardé une bonne attitude et une bonne capacité de travail."

Remporter au moins trois succès la même année, le Majorquin ne l’avait plus réalisé depuis 2019 : 2004 (1), 2005 (11), 2006 (5), 2007 (6), 2008 (8), 2009 (5), 2010 (7), 2011 (3), 2012 (4), 2013 (10), 2014 (4), 2015 (3), 2016 (2), 2017 (6), 2018 (5), 2019 (4), 2020 (2), 2021 (2), 2022 (3).