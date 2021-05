L’Espagnol, qui a disposé de Reilly Opelka, s’est remis à l’endroit au bon moment.

Depuis qu’il a sauvé deux balles de match face à Denis Shapovalov en huitièmes, tout sourit à Rafael Nadal. Non seulement la pluie a épargné sa programmation et il a pu voir son rival s’arracher sur deux matches dans la même journée samedi, mais en plus il n’a pas eu à puiser ni en quarts face à Alexander Zverev (6-3, 6-4) ni en demi-finale face à Reilly Opelka (6-4, 6-4). L’Espagnol, qui disputait samedi son 500e match ATP sur terre battue (458-42), disputera sa 12e finale à Rome. Il décroche la semaine dont il avait besoin en Masters 1000 après les défaites de Monte-Carlo et Madrid.