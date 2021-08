La belle époque où Rafael Nadal (35 ans), Roger Federer (40 ans) et Novak Djokovic (34 ans) respiraient tous ensemble la grande forme est bien révolue. Les trois hommes aux vingt titres en Grand Chelem doivent maintenant s’économiser pour atteindre le seul objectif qui les intéresse encore : décrocher le plus grand nombre de Majeurs. Quitte à faire une croix sur les prestigieux Masters 1000. Aucun membre du trio ne sera à Toronto et Cincinnati, les deux épreuves préparatoires à l’US Open (30 août-12 septembre).