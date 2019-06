Duel au sommet ce vendredi après-midi.









Dans la foulée, Rafael Nadal remporte son service et se rapproche un peu plus du gain du premier set (5-2). Sur son service et sa deuxième balle de set, l'Espagnol empoche la première manche sur un revers magistral (6-3).



DEUXIEME SET





C'est Roger Federer qui débute le mieux le deuxième set en remportant son jeu de service sans trembler (0-1). Le Suisse continue sur sa lancée en breakant son adversaire qui a enchaîné plusieurs fautes directes (0-2).



Ce vendredi, l'Espagnol Rafael Nadal joue sa place en finale face à son rival historique, Roger Federer.Dès le premier jeu de service de Federer, Nadal réussit le break durant une rencontre qui débute avec beaucoup de vent (3-1). Par la suite, le Suisse rattrape son retard et débreake le Majorquin dans la foulée (3-2). Le sixième jeu de la rencontre est le plus joué depuis le début de la partie et est finalement remporté par l'Espagnol qui réalise son deuxième break de l'après-midi (4-2).