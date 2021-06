Rafael Nadal va faire l’impasse sur Wimbledon et les Jeux olympiques de Tokyo. L’annonce de l’absence de l’Espagnol sur l’herbe londonienne n’est pas vraiment une surprise vu l’état de fraîcheur affiché par le Majorquin en fin de tournoi à Paris mais surtout le laps de temps très mince, deux semaines à la suite du report de Roland-Garros de sept jours, entre les deux Grands Chelems. Une période trop courte pour permettre au double vainqueur de Wimbledon de se retaper complètement et de se présenter sur la ligne de départ à Londres avec des chances de sacre. Un tournoi où il n’a plus atteint la finale depuis une décennie (2011, défaite contre Djokovic).



