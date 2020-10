Et à la fin c’est l’Allemagne qui gagne. Pardon ! Et à la fin, c’est Nadal qui gagne. Voilà la maxime qui doit coller à Roland-Garros. Arrivé à Paris avec des doutes sur ses capacités à briller après une longue période sans tennis, sur une terre battue plus lourde que d’habitude et qui allait amortir son lift avec l’aide de nouvelles balles qui lui convenaient moins que les anciennes, l’Espagnol a mis tout le monde d’accord au bout d’une quinzaine où il n’a pas perdu le moindre set. Le Majorquin s’est même permis en finale d’humilier pendant deux sets le numéro 1 mondial, avant de cravacher un peu plus dans la troisième manche pour pousser encore un peu plus loin son exceptionnel record à la Porte d’Auteuil en passant de douze à treize succès.

