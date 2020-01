Il ne dort pas, mais il gagne. Rafael Nadal a du mal cette année avec le jetlag et ça ne s’est pas arrangé à Sydney malgré la semaine déjà passée à Perth. Il ne s’endort toujours pas avant 5h du mat’, et les trois heures de décalage entre Perth et Sydney n’ont fait qu’aggraver sa situation. Si on ajoute à ça le fait qu’il a joué beaucoup de matches en soirée et récemment des batailles acharnées, on imagine facilement la fatigue accumulée par l’homme de Manacor.

(...)