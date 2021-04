Rafael Nadal arrive généralement à Barcelone avec un titre à Monte-Carlo en poche et la confiance qui va avec. Mais ce n’est pas le cas cette saison et on en a bien senti le poids, lors de sa victoire dans la douleur face à Ilya Ivashka (3-6, 6-2, 6-4), 111e joueur mondial aux grandes claques à plat plus dignes des surfaces rapides que de l’ocre.