L’Espagnol continue de faire très forte impression à Melbourne, tant pis pour la jeune garde.

Rafael Nadal se moque complètement qu’on annonce la prise de pouvoir de la relève. Aux dernières nouvelles, il vient de renvoyer Alex De Minaur et désormais Frances Tiafoe (6-3, 6-4, 6-2) à leurs chères études, et espère en faire autant avec Stefanos Tsitsipas en demi-finales. Pas du tout émoussé grâce à des matches parfaitement maîtrisés, le n°2 mondial se retrouve à deux marches d’un deuxième trophée à Melbourne, dix ans après le premier. Alors ne comptez pas sur lui pour faire du sentiment et s’extasier devant les nouvelles petites merveilles du circuit, ou en tout cas pas avant de les avoir battus. “Next Gen ou pas, moi tout ce que je vois c’est que j’ai un autre match à jouer et que veux le gagner pour disputer le suivant. Je sais qu’ils sont bons, je sais qu’ils vont commencer à se battre pour les plus grands titres mais à ce stade de ma carrière tout ce que je vois c’est un prochain match à gagner.”

Après une fin de saison pourrie par les blessures, après un début d’année également compliqué, Nadal entend conjurer le sort dès cet Open d’Australie. On le sent incroyablement concentré et comme animé d’une mission : se prouver que le dur n’est pas forcément devenu citadelle imprenable pour lui. “J’ai vraiment enchaîné les problèmes depuis des mois et c’était difficile. Mais depuis le début de ce tournoi tout va bien, j’ai bien travaillé et je peux enfin lancé de belle manière ma saison. Je m’attends à un match très difficile face à Stefanos car on sait tous qu’il peut battre n’importe qui.” La seule pointe d’inquiétude pour Rafa pourrait, comme trop souvent désormais, résider dans sa condition physique. Le bandage sur ses abdominaux n’est ainsi pas passé inaperçu, mais l’Espagnol n’a pas voulu s’étendre sur le sujet : “Je suis en demi-finales, ce n’est pas le moment de parler de ça. Merci de vous inquiéter mais tout ce que je peux dire c’est que c’est arrivé pendant le tournoi.”

Il disputera bien sa sixième demi-finale à Melbourne et sa trentième en Grand Chelem mais Rafael Nadal a quelque chose de bien plus grand à réaliser ici : devenir le premier joueur de l’ère Open et seulement le troisième de toute l’histoire du jeu à remporter au moins deux fois chaque tournoi du Grand Chelem. Cela fait dix ans que ce deuxième Open d’Australie se refuse à lui et il est de plus en plus évident que le matador de Manacor ne va pas encore avoir de nombreuses opportunités d’ajouter cette nouvelle ligne à son illustre CV. Le voilà dans une très importante dernière ligne droite.

Tiafoe n'a pas fait le poids

Le N.2 mondial, lauréat de 17 titres du Grand Chelem, a éliminé le jeune Américain Frances Tiafoe (ATP 39) qui disputait à 21 ans son premier quart de finale dans un des quatre tournois majeurs. Le gaucher espagnol de 32 ans s'est imposé en trois sets : 6-3, 6-4, 6-2 en à peine 1h47.

Le vainqueur de onze Roland-Garros a continué à impressionner. Il a réussi à s'emparer rapidement du service de son adversaire dans les trois manches pour gérer ensuite son avantage.

Nadal disputera sa 6e demi-finale à Melbourne contre la révélation du tournoi masculin le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 15/N.14), le tombeur de Roger Federer en huitième de finale, le meilleur joueur de la nouvelle génération dans ce tournoi. Tsitsipas, 20 ans, a éliminé plus tôt dans la journée l'Espagnol Roberto Bautista Agut (ATP 23/N.22) 7-5, 4-6, 6-4, 7-6 (7/2). Le jeune Grec de 20 ans jouera sa première demi-finale en Grand Chelem à l'occasion de son 7e tournoi majeur.

Nadal, qui effectue son retour à la compétition après quatre mois d'absence et son forfait en demi-finale de l'US Open en septembre dernier, rejoint pour la 31e fois le dernier carré en 55 tournois du Grand Chelem. Il a remporté un titre à Melbourne, il y a dix ans après s'être imposé en finale aux dépens de Roger Federer.

Le Majorquin mène 2 victoires à zéro face à Tsitsipas. Les deux succès ont été obtenus à l'occasion de finale l'an dernier : sur la terre de Barcelone 6-2, 6-1 et sur le ciment de Toronto 6-2, 7-6 (7/4).

Les deux autres quarts de finale du simple messieurs Novak Djokovic - Kei Nishikori et Milos Raonic - Lucas Pouille se joueront mercredi.