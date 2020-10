C. V.

Une égalisation qui ne dérange nullement le Suisse qui s’est empressé de féliciter son ami espagnol : "J’ai toujours eu beaucoup de respect pour Nadal, comme personne et comme champion. C’est mon grand rival depuis des années, je pense qu’on s’est poussé l’un l’autre à être meilleur. C’est un grand honneur pour moi de le féliciter pour son vingtième titre en Grand Chelem. C’est complètement fou de se dire qu’il a maintenant remporté treize fois Roland-Garros. C’est l’une des plus grandes réussites dans le sport. Je dois aussi féliciter son équipe, car personne ne peut accomplir cela seul. J’espère que ce vingtième titre n’est qu’une étape en plus sur notre chemin commun. Bien joué, Rafa, tu le mérites."